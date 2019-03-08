Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил предложение возглавить отдел технического развития Международной федерации футбола. В настоящий момент французский специалист еще не определился со своим будущим, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации Le Parisien, 69-летний Венгер, если согласится на работу в ФИФА, будет заниматься технологическими инновациями, вопросами судейства, а также изменениями в правилах игры.

В ближайшее время француз встретится с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино, чтобы обсудить более детально предложение ФИФА.

Напомним, что Венгер покинул "Арсенал" в мае 2018 года. С тех пор он находится без работы.