Бывший чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи выразил готовность провести поединок с экс-бойцом UFC Артемом Лобовым. Об этом в Twitter-аккаунте рассказала журналистка NBC Хелен Йи, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малиньяджи подписал контракт с промоушеном кулачных боев Bare Knuckle FC, с которым уже сотрудничает Лобов. По информации MMA Fighting, главное условие для проведения поединка - победа Лобова в дебютном бою в промоушене, который состоится 20 апреля. Соперником спортсмена станет экс-боец UFC Джейсон Найт.

Лобов покинул UFC 29 января по собственному желанию. Боец провел в промоушене шесть боев, четыре из которых проиграл. После ухода из чемпионата он заявил, что считает себя одним из самых успешных спортсменов в MMA. Лобов - близкий друг ирландца Конора Макгрегора.

У Макгрегора и Малиньяджи с 2017 года продолжается конфликт, причиной которого послужила публикация фотографий с их спарринг-боя. На снимках американец находится в нокдауне, однако он утверждает, что упал в результате толчка.

Малиньяджи выиграл в боксе 36 боев и потерпел восемь поражений. Последний бой он провел в 2017 году.