Бельгийский полузащитник Маруан Феллайни принял решение прекратить выступления за национальную команду. 31-летний футболист выступал за сборную страны с 2007 года. В ее составе он провел 87 игр, забив в них 18 мячей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Решение уйти из сборной мне далось непросто. Тем не менее понимаю, что должен уступить свое место новому поколению. Выступать за сборную Бельгии для меня было большой честью", - написал футболист на своей странице в Twitter.

Напомним, что в составе бельгийской команды Феллайни стал бронзовым призером чемпионата мира, который прошел летом 2018 года в России.