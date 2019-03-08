Полузащитник амстердамского "Аякса" Душан Тадич был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. 30-летний сербский футболист в ответном матче 1/8 финала против мадридского "Реала" забил мяч и отдал две голевые передачи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Он сумел обойти в голосовании нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, форварда "Порту" Муссу Марегу и вратаря "Тоттенхэм Хотспур" Уго Льориса, сообщает официальный Twitter турнира.

Напомним, что "Аякс" в гостях разгромил "Реал" со счетом 4:1 и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.