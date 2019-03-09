Чемпион UFC разрыдался на руках у матери побитого соперника - ВИДЕО
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман разрыдался в объятьях матери побитого им Тайрона Вудли. Видео появилось на YouTube-канале чемпионата.
Дебора Вудли встретила Усмана в подтрибунном помещении после его победы над ее сыном. Она обняла его и поздравила с победой. "Все хорошо, малыш, все хорошо. Теперь пришел твой черед. Продолжай работать, потому что соперники придут за тобой. И ты покажешь им всем", - сказала женщина Усману. Боец в ответ расплакался, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Вудли и Усман 2 марта провели поединок в рамках турнира UFC 235. Усман победил единогласным решением судей и стал первым африканским чемпионом UFC.
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