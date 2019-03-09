Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавит итальянский футбольный клуб "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Radio CRC.

"Мне стало известно, что Хосеп Гвардиола уже договорился с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в "Ювентус", - сказал журналист Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время клуб выиграл чемпионат Англии, Суперкубок Англии и дважды Кубок страны. В сезоне-2017/18 испанец был признан лучшим тренером чемпионата Англии. В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в 1/8 финала Лиги чемпионов клуб 12 марта проведет ответный матч с немецким "Шальке" дома, первый матч, прошедший в Германии, завершился победой англичан со счетом 3:2.

Главным тренером "Ювентуса" является Массимилиано Аллегри, он возглавляет команду с 2014 года. При нем клуб стал четырехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, дважды "Ювентус" выиграл Суперкубок Италии. В текущем сезоне "Ювентус" занимает первое место в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на 19 очков, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на выезде проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 0:2, ответный матч пройдет в Италии 12 марта.