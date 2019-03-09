Гвардиола возглавит футбольный клуб "Ювентус"
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавит итальянский футбольный клуб "Ювентус". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Radio CRC.
"Мне стало известно, что Хосеп Гвардиола уже договорился с "Ювентусом" о четырехлетнем контракте. Это информация от того же источника, который рассказал о переходе Роналду в "Ювентус", - сказал журналист Луиджи Гуэльпа в эфире Radio CRC.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время клуб выиграл чемпионат Англии, Суперкубок Англии и дважды Кубок страны. В сезоне-2017/18 испанец был признан лучшим тренером чемпионата Англии. В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в 1/8 финала Лиги чемпионов клуб 12 марта проведет ответный матч с немецким "Шальке" дома, первый матч, прошедший в Германии, завершился победой англичан со счетом 3:2.
Главным тренером "Ювентуса" является Массимилиано Аллегри, он возглавляет команду с 2014 года. При нем клуб стал четырехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, дважды "Ювентус" выиграл Суперкубок Италии. В текущем сезоне "Ювентус" занимает первое место в чемпионате Италии, опережая ближайшего преследователя на 19 очков, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на выезде проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 0:2, ответный матч пройдет в Италии 12 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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