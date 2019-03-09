Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" собирается предложить нападающему команды Лионелю Месси новый контракт. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Действующий контракт 31-летнего аргентинца рассчитан до 2021 года. Сообщается, что "Барселона" предложит Месси новое соглашение, рассчитанное до 2023 года, по окончании текущего сезона.

В 2000 году аргентинец перешел в молодежную команду каталонцев, с 2004 года он выступает за взрослую команду. Форвард является девятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Месси - пятикратный обладатель приза лучшему игроку мира по итогам года "Золотой мяч".

В текущем сезоне Месси провел 24 матча за команду в чемпионате Испании, в которых забил 25 мячей. "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице национального первенства.