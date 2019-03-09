Китайская спортсменка Лю Хун установила новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км на соревнованиях в Китае. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 часа 59 минут 15 секунд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Лю Хун стала первой женщиной, преодолевшей дистанцию 50 км менее чем за четыре часа. Предыдущий рекорд принадлежал китаянке Лян Жуй, в 2018 году она показала результат 4 часа 4 минуты 36 секунд.

Лю Хун является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в ходьбе на 20 км, также в ее активе золотая, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. Также спортсменке принадлежит мировой рекорд на дистанции 20 км (1:24.38), который она установила в 2015 году. Китаянка превзошла мировой рекорд, установленный российской легкоатлеткой Еленой Лашмановой (1:25.02).