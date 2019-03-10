«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург» - ВИДЕО
В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала "Вольфсбург". Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Авторами голов стали защитник Йозуа Киммих, хавбек Хамес Родригес, а также нападающие Серж Гнабри, Томас Мюллер и Роберт Левандовски, оформивший дубль.
Победная серия мюнхенской команды в чемпионате Германии достигла пяти игр. "Вольфсбург" потерпел первое поражение в последних шести матчах.
"Бавария", набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Нико Ковача обошла дортмундскую "Боруссию" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. "Вольфсбург" (39) занимает седьмое место.
В другом матче 25-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на домашнем стадионе обыграл берлинскую "Герту" со счётом 2:1.
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