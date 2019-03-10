В матче 30-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Уотфорд". Встреча прошла в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

В составе "горожан" все голы забил полузащитник Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча "шершней" стал нападающий Жерар Деулофеу.

Победная серия "Манчестер Сити" в чемпионате Англии достигла шести матчей. Ранее команда Хосепа Гвардиолы обыграла "Борнмут" (1:0), "Вест Хэм Юнайтед" (1:0), "Челси" (6:0), "Эвертон" (2:0) и "Арсенал" (3:1). Для "Уотфорда" это поражение стало вторым в последних трёх встречах.

"Манчестер Сити", набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, "Уотфорд" (43) занимает восьмое место.

Нажмите на видео для просмотра:

