Тренер «Барселоны»: когда-нибудь клуб возглавит женщина
10 марта 2019 13:23 99
В будущем женщина станет главным тренером ФК "Барселона".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, так считает Эрнесто Вальверде, который сейчас занимает эту должность.
Роль женщин в мужском футболе становится все важнее, заявил Э.Вальверде.
Прогрессирует не только женский футбол, но также растет опыт женщин на руководящих постах. Этот процесс остановить нельзя, уверен тренер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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