В будущем женщина станет главным тренером ФК "Барселона".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, так считает Эрнесто Вальверде, который сейчас занимает эту должность.

Роль женщин в мужском футболе становится все важнее, заявил Э.Вальверде.

Прогрессирует не только женский футбол, но также растет опыт женщин на руководящих постах. Этот процесс остановить нельзя, уверен тренер.