Взрослая сборная Азербайджана по таэквондо успешно выступила на международном турнире Dutch Open, организованном в нидерландском городе Эйндховен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревновании спортсмены нашей сборной завоевали восемь медалей.

Джавад Агаев (63 кг) и Фарида Азизова (67 кг) на 46-м турнире категории G1, победив всех соперников, взошли на соревновании на самую высокую ступень почетного пьедестала.

Наши таэквондисты Гашым Магомедов (58 кг) и Радик Исаев (более 87 кг), проиграв лишь в финале, завоевали серебряную медаль.

Другие наши представители Бахруз Гулузаде (54 кг), Мухаммед Мамедов (68 кг), Рамин Азизов и Паям Гобади Огаз (оба 87 кг), завершив соревнование в полуфинале, завоевали бронзовые медали.

Таким образом, наша сборная, записавшая на нидерландском открытом чемпионате в свой актив две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали, отправится из Эйндховена в Бельгию.

Члены нашей команды под руководством вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддина Пашаева и главного тренера Резы Мехмандоуста, а также Эльнура Аманова испытают свои силы на турнире Belgian Open 16 марта в бельгийском городе Ломмель.