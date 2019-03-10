Предстоящим летом нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье может сменить команду. Руководство клуба из Неаполя готово продать 27-летнего итальянца за € 100 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах Инсинье заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "ПСЖ". Клубы связывались с "Наполи" во время зимнего трансферного окна, но не сумели договориться о сумме трансфера.

По информации издания, Лоренцо разочарован в связи с отсутствием трофеев. Кроме того, форвард испытывает давление из-за капитанской повязки, которая досталась ему после ухода полузащитника Марека Гамшика.

Инсинье выступает за основную команду "Наполи" с 2009 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А он забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в 22 матчах.