В португальском городе Мая завершился Кубок мира по акробатической гимнастике. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Этот Кубок - первый турнир, в котором участвовала сборная команда Азербайджана в этом году, но, несмотря на это, азербайджанские гимнасты успешно стартовали в сезоне, и Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи, выступающие в составе смешанной пары, завершили турнир с бронзовой медалью.

Первое место заняли россияне, второе - представители Беларуси. Другая смешанная пара Азербайджана - Нурджан Джаббарлы и Агасиф Рагимов, не смогла пройти в финал.

В финале выступала и мужская пара Сеймур Джафаров и Мурад Акперов, однако ошибка, допущенная при выполнении программы, отдалила их от медали, и пара заняла пятое место.

Наряду с парами, в Кубке впервые участвовала и женская группа в программе для взрослых. Это был первый опыт Ляман Мамедовой, Эмилии Назарли и Рази Сеидли, но девушкам удалось пройти в финал, и они завершили соревнование, заняв седьмое место.