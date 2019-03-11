Азербайджанские гимнасты завоевали бронзу на Кубке мира в Португалии
В португальском городе Мая завершился Кубок мира по акробатической гимнастике. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
Этот Кубок - первый турнир, в котором участвовала сборная команда Азербайджана в этом году, но, несмотря на это, азербайджанские гимнасты успешно стартовали в сезоне, и Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи, выступающие в составе смешанной пары, завершили турнир с бронзовой медалью.
Первое место заняли россияне, второе - представители Беларуси. Другая смешанная пара Азербайджана - Нурджан Джаббарлы и Агасиф Рагимов, не смогла пройти в финал.
В финале выступала и мужская пара Сеймур Джафаров и Мурад Акперов, однако ошибка, допущенная при выполнении программы, отдалила их от медали, и пара заняла пятое место.
Наряду с парами, в Кубке впервые участвовала и женская группа в программе для взрослых. Это был первый опыт Ляман Мамедовой, Эмилии Назарли и Рази Сеидли, но девушкам удалось пройти в финал, и они завершили соревнование, заняв седьмое место.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как "Нефтчи" вернул себе лидерство - ФОТО
Азербайджан стал девятым на молодежном ЕВРО
"Ювентус" провел переговоры с Зиданом
Наполи готов продать Инсинье за 100 млн
В Баку резко потеплеет
-
10 Мар. 20:06 10 701
-
10 Мар. 19:18 7 983
-
10:10 4 806
-
10 Мар. 15:40 3 880
-
10 Мар. 21:29 3 226