Сборная Азербайджана рассчитывает на положительные результаты на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев.

"Мы готовы к Кубку мира и рассчитываем на положительные результаты. Впервые именно на Кубке мира можно будет получить лицензию для участия на Олимпийских играх, и мы надеемся завоевать эту путевку. Это мечта любого спортсмена", - сказал Алиев.

По словам главного тренера, конкуренция на Кубке мира будет очень сильной, потому что в Баку для участия в этом соревновании соберутся многие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

"Мы начинаем этот год с Кубка мира в Баку и, конечно же, настроены положительно. Многие нервничают - тренеры и спортсмены, но так и должно быть на международных соревнованиях", - сказал Алиев.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который пройдет в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важную роль для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.