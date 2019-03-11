Трасса пятого этапа чемпионата мира по гонкам на электромобилях проложена в районе гавани Гонконга, она довольно сложная, узкая, извилистая и более-менее длинный прямой отрезок там один - между 1-м и 2-м поворотами. А всего круг длиной 1,86 км состоит из 10 поворотов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, квалификация проходила в дождевых условиях, что в "Формуле E" бывает не часто, но к моменту старта гонки осадки прекратились. Трасса при этом оставалась влажной, что обещало дополнительную интригу, поскольку, если дождь не возобновится, то асфальт будет постепенно подсыхать, а состояние покрытия - меняться непредсказуемым образом.

Стоффель Вандорн завоевал свой первый поул в "Формуле E", но это также первое подобное достижение для его команды HWA, которая по сути пользуется поддержкой "Mercedes", хотя официально заводская команда штутгартского концерна дебютирует в чемпионате мира только в следующем сезоне.

Когда погасли огни стартового светофора, вперед сразу вырвался Оливер Роулэнд, начинавший гонку со второй позиции, так что Вандорн преимущество поула реализовать не смог. Более того, уже на втором круге его опередил опытный Сэм Берд, которому удался прекрасный старт, ведь британец пробился на 2-ю позицию, хотя стартовал только седьмым.

Уже на первом круге было несколько незначительных контактов между машинами разных команд, но вскоре гонка была приостановлена из-за более серьезной проблемы. В узком втором повороте образовался завал и трасса оказалась заблокированной, поскольку в барьеры врезалась машина Фелипе Насра, а от нее не успел увернуться ехавший следом на одной из последних позиций Паскаль Верляйн. В свою очередь в него влетела вторая машина "Mahindra", которую пилотировал Жером д'Амброзио, напарник Верляйна.

Таким образом, в самом начале гонки с дистанции сошли и Наср, и оба пилота "Mahindra". Быстро разобрать завал на трассе не удалось, поэтому желтые флаги сменились на красные, и все машины вернулись на пит-лейн.

Гонка была возобновлена только минут через пятнадцать и рестарт прошел за автомобилем безопасности. Практически сразу Лоттерер опередил Вандорна, оттеснив бельгийца на 4-ю позицию, а Сэм Берд явно готовил атаку на лидировавшего Роулэнда. Но тут на машине Оливера произошел какой-то сбой, она потеряла скорость, поэтому Сэм Берд захватил лидерство без всякой борьбы.

Лоттерер ехал вторым, но при этом показал лучшее время прохождения круга, сократил отставание от Берда и успешно его атаковал - в очередной раз произошла смена лидера. Впрочем, Сэм не сдавался и пытался контратаковать: он вплотную преследовал Лоттерера, и эти два гонщика быстро оторвались от остального пелотона. Немецкий гонщик продолжал увеличивать скорость, показав очередной лучший круг, но Берд ответил тем же. Интереснейшая дуэль продолжалась, и британец в какой-то момент даже вышел вперед, однако немец тут же отыгрался.

Режиссеры трансляции так увлеклись схваткой за лидерство, что не показали, как Эдоардо Мортара опередил Вандорна и вышел на третью позицию.

На трассе вновь сначала появились желтые флаги, а затем выехал сейфти-кар: по техническим причинам машина Вандорна остановилась на трассе, и бельгиец сошел с дистанции.

После рестарта Лоттерер сохранил лидерство, но его по-прежнему преследовал Берд. Третьим ехал Мортара, за ним - Лукас ди Грасси. Однако вскоре на втором секторе трассы вновь были вывешены желтые флаги из-за остановки разбитой машины Роулэнда, поле чего дирекции гонки пришлось опять выпустить автомобиль безопасности.

До финиша оставалось буквально две минуты, когда сейфти-кар свернул в боксы. Лоттерер смог удержаться впереди, но Берд продолжал попытки опередить соперника. Однако тот пилотировал безукоризненно, и на узкой трассе шансов его опередить практически не было. Но тут между машинами произошел контакт, который привел к повреждению диффузора у машины Лоттерера, она потеряла скорость, и Берд вышел вперед.

Сэм первым пересек линию финиша, второе место досталось Мортаре, однако стюарды тут же начали расследование инцидента, в результате которого машина Лоттерера была повреждена, и он вынужден был сойти с дистанции. Не исключено, что результаты гонки еще будут пересмотрены, и победу у Берда отберут. После финиша он объяснил, что соперник оборонялся излишне жестко, а в том повороте было скользко, и он ничего не смог сделать, чтобы предотвратить столкновение.

Третье место занял Лукас ди Грасси, четвертое - Робин Фряйнс, замкнул первую пятерку Даниэль Абт, напарник ди Грасси по команде "Audi", а шестым финишировал Фелипе Масса - это лучший результат бразильца в "Формуле E". Впрочем, это еще не окончательные итоги юбилейной, 50-й гонки в истории этого чемпионата, так что будем ждать решения судей.