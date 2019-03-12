Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор задержан во вторник в Майами-Бич в штате Флорида по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба, говорится в заявлении полиции Майами-Бич, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полицейское управление Майами-Бич задержало Конора Макгрегора и предъявило ему обвинения в разбойном нападение и преступном причинении ущерба", - говорится в заявлении полиции в Twitter.