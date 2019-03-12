Конора Макгрегора арестовали
12 марта 2019 08:40 403
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландец Конор Макгрегор задержан во вторник в Майами-Бич в штате Флорида по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба, говорится в заявлении полиции Майами-Бич, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Полицейское управление Майами-Бич задержало Конора Макгрегора и предъявило ему обвинения в разбойном нападение и преступном причинении ущерба", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
По данным полиции, Макгрегор был задержан в 17.56 понедельника по местному времени. В полицейском отчете сообщается, что подозреваемый и потерпевший выходили из отеля, когда второй попытался сделать фотографию с Макгрегором на свой мобильный телефон. Боец ММА выбил телефон из рук потерпевшего, после чего несколько раз наступил на мобильный, повредив его. После этого Макгрегор поднял телефон и ушел с ним. По словам потерпевшего, стоимость телефона составляет одну тысячу долларов.
Боец смешанного стиля (MMA) ирландец Конор Макгрегор 6 октября проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в США в бою за титул UFC в легком весе. Макгрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.
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