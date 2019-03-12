Азербайджанский гимнаст Никита Симонов рассчитывает занять призовое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике, который пройдет в Баку 14-17 марта.

В беседе с Trend гимнаст отметил, что готов к соревнованию на сто процентов, передает Day.Az.

"Я хорошо подготовился к Кубку мира, тренировки до сих пор продолжаются. Был подготовлен план тренировок, по которому и работаю сейчас. Я, конечно же, надеюсь занять призовое место и попасть в финал. Я проделал большую работу и хочу приложить дальнейшие усилия, чтобы попасть на Олимпийские игры", - сказал Симонов.

Оценивая свои шансы на победу, спортсмен отметил, что у него есть огромные шансы, однако для этого необходимо плодотворно и усиленно работать.

"Конкуренция на Кубке мира в Баку очень высокая, приедут представители многих стран. Конкуренция - это всегда хорошо. Очень сильны китайские и японские гимнасты. Победит сильнейший", - подытожил Симонов.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.