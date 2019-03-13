На Кубок мира FIG по спортивной гимнастике в Баку соберутся сильнейшие спортсмены мира. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев.

"На Кубок мира придут олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Все сильнейшие, опытные и титулованные гимнасты мира соберутся в Баку", - сказал он.

Оценивая свои шансы на победу, Агарзаев отметил, что постарается показать лучший результат.

"Подготовки к соревнованию проходят хорошо. Мы очень усиленно тренировались, но по мере приближения Кубка мира мы снижаем нагрузку, чтобы не перегрузить мышцы. Думаю, что лучшие результаты я смогу показать на опорном прыжке и вольных упражнениях - это два моих любимых вида упражнений, которые, как мне кажется, всегда держали меня на шаг впереди. По этим видам упражнений я рассчитываю выйти, как минимум в финал", - сказал Агарзаев.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.