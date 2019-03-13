Японский гимнаст Кохэй Камэяма рассчитывает завоевать "золото" на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку.

В беседе с Trend Кохэй Камэяма, чемпион мира 2013 года в упражнениях на коне, отметил, что имеет высокие шансы на победу, передает Day.Az.

Говоря о своих конкурентах, он отметил, что в Кубке мира в Баку примет участие большое количество олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

"У меня высокие шансы на победу и я приложу все усилия, чтобы победить. Все постараются занять первое место, думаю, тут многое будет зависеть от шанса", - сказал он.

Гимнаст также поделился впечатлениями от Национальной арены гимнастики Азербайджана, отметив, что она очень светлая по сравнению с японскими аренами.

"Условия здесь в целом очень хорошие. Мне здесь все нравится. Очень комфортно", - добавил гимнаст.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики, соберет сильнейших гимнастов из 41 страны. Соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Ожидается, что на Кубке мира за путевку на Олимпиаду будут бороться 121 гимнаст и 49 гимнасток. Набравшие самые высокие баллы спортсмены также получат традиционный кубок AGF Trophy.