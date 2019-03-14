Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси (18-я, с пенальти, 78-я минуты), Филиппе Коутиньо (31), Жерар Пике (81) и Усман Дембеле (86), у проигравших отличился Люка Тузар (58). Первый матч завершился со счетом 0:0. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась "Барселона".

Команды провели восьмой очный матч, в пяти играх победа оставалась за "Барселоной", еще три встречи завершились вничью. Впервые клубы встретились на первом групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2001/02, тогда в обоих матчах победу одержала команда из Испании (2:0, 3:2).

"Барселона" в 12-й раз подряд вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В предыдущий раз команда вылетела на стадии 1/8 финала в сезоне-2006/07, по сумме двух матчей уступив "Ливерпулю" (1:2, 1:0). "Лион" вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2011/12, тогда клуб уступил кипрскому АПОЭЛу (1:0, 0:1, по пенальти - 3:4).

Соперник "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.