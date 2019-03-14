Умер гоночный директор "Формулы-1"
Гоночный директор автогонок "Формула-1" Чарли Уайтинг умер на 67-м году жизни в Мельбурне. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причиной его смерти стала легочная эмболия.
"Я с огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли, - заявил президент FIA Жан Тодт. - Я знал Чарли Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в "Формуле-1", которая воплощала этику и дух этого фантастического вида спорта. "Формула-1" потеряла верного друга и харизматичного посла автогонок. Все мои мысли, мысли FIA и всего автоспортивного сообщества сейчас находятся с его семьей, друзьями и всеми любителями "Формулы-1".
Уайтинг начал свою работу в "Формуле-1" в 1977 году в команде "Хескет". В FIA британец перешел 1988 году, а должность гоночного директора он занимал с 1997 года.
В пятницу в Мельбурне стартует очередной, 70-й по счету сезон "Формулы-1".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Чемпион мира по гимнастике: Я пришел в Баку за "золотом"
-
13 Мар. 16:27 11 890
-
13 Мар. 13:36 10 374
-
13 Мар. 21:58 5 089
-
13 Мар. 16:39 4 994
-
13 Мар. 15:18 4 151