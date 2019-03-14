Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартует Кубок мира по спортивной гимнастике с участием спортсменов из 41 страны, сообщает Day.Az со ссылкой на haqqin.az.

Азербайджан на престижном турнире, где будут разыгрываться лицензионные баллы для попадания на Олимпиаду в Токио, представят Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и Марина Некрасова.

На соревнованиях, которые завершатся 17 марта, особое внимание будет приковано к выступлению нашей гимнастки. Не только потому, что Некрасова - единственная представительница Азербайджана в женской части программы, но и по той причине, что она впервые будет выступать в так называемом закрытом купальнике, в котором ноги не оголены. Как утверждают специалисты, такого в истории мировой спортивной гимнастики еще не было!

"Я давно хотела попробовать выступить в необычной форме, но не решалась, - рассказывает гимнастка в беседе с haqqin.az. - Наконец-то получится! Мариана Василева поставила мне новую композицию и помогла с купальником. Надеюсь, что удивлю судей.

Вольное упражнение я исполню под мелодию песни "Сары гялин". Я уже пять лет живу в Баку и очень хотела выступить под азербайджанскую музыку. Сейчас говорю с вами, а у самой мурашки по телу... Настолько я прочувствовала эту композицию, погрузилась в нее.

На Кубке мира в Баку я надену новый купальник только во время исполнения вольного упражнения. Если понравится публике и судьям, то можно будет в будущем постоянно так выступать".

К Кубку мира Марина готовилась под руководством польского тренера Пржемислава Лиса, который работает в Азербайджане с начала этого года.

"Работа с новым тренером - это необычные эмоции для меня, - признается 23-летняя гимнастка. - Тренировочный процесс изменился. Пржемислав уделяет больше внимания физической подготовке, работе на тренажерах. Для меня это в новинку, так как я не привыкла много качаться.

Мы общаемся с ним на английском. Я не очень хорошо говорю, но мы понимаем друг друга, ощущаем себя на одной волне.

Конечно, каждый тренер, как и каждый человек, индивидуален. Если сравнивать с предыдущими тренерами, то сейчас чувствую меньше давления. Пржемислав относится к тренировкам как к игре. Его любимые слова: "Happy life, easy life". То есть нет того напряжения, что было раньше. Для меня это пока не совсем привычно, но я тоже стараюсь быть более позитивной (улыбается)".

Цель Некрасовой на ближайший год - попасть на Олимпийские игры в Токио. На чемпионате мира в Штутгарте (4-13 октября этого года) путевки на Олимпиаду получат 20 лучших гимнасток по итогам соревнований в многоборье, а также по три лучшие спортсменки в отдельных видах. На этапах Кубка мира у женщин будет разыграно семь олимпийских лицензий: три - в многоборье и по одной - в каждом из видов. Еще два билета в Токио будут поставлены на кон на чемпионате Европы 2020 года в Париже.

"Этот год будет очень ответственным для меня, так как идет борьба за попадание на Олимпиаду, - говорит Марина Некрасова. - Предстоящий Кубок мира в Баку - это первая остановка на пути к моей цели. У меня новая программа на всех снарядах. Надеюсь на успешное выступление, хотя конкуренция будет очень высокой.

Выступать дома и сложно, и легко одновременно. Это огромная ответственность. Но благодаря поддержке трибун чувствуешь приход адреналина. Пик волнения бывает перед началом выступления. Во время исполнения волнение уже не ощущается.

Я мечтаю попасть на Олимпиаду в Токио! Один шанс выступить на Играх у меня уже был. Я могла принять участие в Олимпийских играх в Рио, но допустила много ошибок и не завоевала лицензию. Сейчас надо все правильно оценить, работать умно и спокойно. Я думаю, что у меня получится. Мой самый главный соперник - это я сама.

Три призовых места на Кубках мира приносят баллы - соответственно 30, 20 и 10. Но мы с тренером основную ставку делаем на чемпионат мира. Хотелось бы завоевать лицензию там через многоборье.

У меня нет какого-то коронного вида. Я люблю все снаряды. Ну, может быть, сравнительно лучше у меня получается опорный прыжок".

Некоторое время за сборную Азербайджана выступали и другие воспитанницы российской школы гимнастики. Они уже завершили карьеру и вернулись на Родину, но связь с Мариной Некрасовой не теряют.

"Очень тяжело без моих подруг. Мне их не хватает. С Юлей Иньшиной мы вообще дружим всю жизнь. За пять лет в Баку мы почти на всех соревнованиях выступали вместе. Делились друг с другом и радостью, и печалью. Сейчас постоянно общаемся виртуально. Девочки меня поддерживают, верят в меня. Они знают, насколько сильно мое желание достичь своей мечты и цели - выступить на Олимпиаде.

В родном Воронеже за меня, конечно, переживают и родители. Езжу к ним, когда позволяет тренировочный график. Они тоже приезжают ко мне по возможности.

В Баку им очень нравится. Мама с нетерпением ждет следующей поездки. Хочет приехать сюда в теплое время года, чтобы бакинский ветер не мешал прогулкам по городу. Сама я в Баку скучаю по зиме. Мне безумно не хватает катания на лыжах и коньках".

По мнению Марины Некрасовой, российская жизнь сильно отличается от азербайджанской, но она уже давно освоилась и даже встретила в Баку свою любовь.

"В Азербайджане другая культура, другой менталитет, - говорит гимнастка с уже заметным бакинским акцентом. - Сначала мне было немного тяжеловато. От людей и до кухни - все было незнакомым для меня. Но сейчас я чувствую себя в Баку как дома. Мой молодой человек - азербайджанец. Его зовут Исмаил. Мы познакомились с ним на бакинской гимнастической арене. Он работал тут во время соревнований. Так получилось, что я получила травму, и он пытался мне всячески помочь. Потом мы с ним встретились на трибунах... Так завязалось наше знакомство".

После завершения карьеры Марина планирует заняться активной тренерской деятельностью.

"Я и сейчас каждый день тренируюсь с молодыми спортсменами, подсказываю им. Хочу передать им свой опыт. Ведь я в Баку еще и для того, чтобы молодое поколение на моем примере стремилось к победам, видело, сколько труда нужно вкладывать, чтобы добиться успеха. Перспективные дети в Азербайджане есть. Очень многое зависит от тренера. Бывает, что спортсмен тренируется в хороших условиях, но не может достичь результата. Здорово, когда и условия хорошие, и с тренером повезло".