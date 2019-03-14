Во время футбольного матча вратарь неудачно выбил мяч из ворот, чем попытался воспользоваться игрок команды соперника. Неожиданно мимо ворот пробежала собака и своим телом спасла команду от нелепого гола, передает Day.Az.

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