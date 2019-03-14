Собака спасла вратаря от позора, отбив своим телом летящий в ворота мяч - ВИДЕО
14 марта 2019 12:24 90
Во время футбольного матча вратарь неудачно выбил мяч из ворот, чем попытался воспользоваться игрок команды соперника. Неожиданно мимо ворот пробежала собака и своим телом спасла команду от нелепого гола, передает Day.Az.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
10:49 2
"Кешля" сыграет против "Кяпаза"
09:09 341
Умер гоночный директор "Формулы-1"
-
13 Мар. 16:27 13 772
-
13 Мар. 13:36 10 511
-
13 Мар. 21:58 6 775
-
13 Мар. 16:39 5 637
-
13 Мар. 15:18 4 924