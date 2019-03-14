В четверг в Национальной арене гимнастики определились финалисты среди гимнасток, выступивших в упражнениях на разновысоких брусьях в рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гимнастка из России Анастасия Ильянкова (14,466 балл) заняла лидирующую позицию в квалификационных соревнованиях по упражнениям на разновысоких брусьях по итогам первого дня Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку.

В финал также прошли шведка Йонна Адлертег (14,33 балла), представительница Китая Лю Цзяци ( 14,066 балла), украинская гимнастка Диана Варинска (13,933 балла), представительница Австралии Джорджия-Роуз Браун ( 13,633 балла), Анастасия Бачинска из Украины ( 13,033 балла) и Мартина Риццелли (Италия, 12,966 балла) .

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.