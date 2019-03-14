В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку были определены финалисты Кубка мира FIG по спортивной гимнастике у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах, среди женщин определились финалисты в опорном прыжке и упражнениях на разновысоких брусьях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в вольных упражнениях в финал Кубка прошли - Милад Карими (14,433 балла, Казахстан), Артем Долгопят (14,400, Израиль), Бенжамин Гишард (14,333 балла, Швейцария), Эмиль Соравуо (14,133 балла, Финляндия), Пабло Бреггер (14,133 балла, Швейцария), Кристофер Ремкес (14,100 балла, Австралия), Мурад Агарзаев (14,066 балла, Азербайджан), Рэйдерли Запата (14,033 балла, Испания).

В упражнениях на параллельных брусьях в финал Кубка мира прошли - Владислав Поляшов (14,866 балла, Россия), Оливер Хеги (14,833 балла, Швейцария), Ферхат Ариджан (14,666 балла, Турция), Дин Пуонг Тан (14,366 балла, Вьетнам), Маттео Левантеси (14,300 балла, Италия), Ю Хао (14,300 балла, Китай), Николаос Илиопулос (14,200 балла, Греция), Андрей Лиховицкий (14,200 балла, Беларусь).

В упражнениях на кольцах - Кортни Туллок (14,800 балла, Великобритания), Ю Хао (14,733 балла, Китай), Игорь Радивилов (14,675 балла, Украина), Ибрагим Чолак (14,666 балла, Турция), Самир Аит Саид (14,600 балла, Франция), Марко Лодадио (14,600 балла, Италия), Денис Аблязин (14,566 балла, Россия), Никита Симонов (14,433 балла, Азербайджан).

Среди женщин в опорном прыжке в финал прошли - Джейд Кэри (14,700 балла, США), Алекса Морено (14,533 балла, Мексика), Дипа Кармакар (14,299 балла, Индия), Оксана Чусовитина (14,166 балла, Узбекистан), Колин Девиллард (14,149 балла, Франция), Мария Пасека (14,116 балла, Россия), Марина Некрасова (13,966 балла, Азербайджан), Тьяса Кисселеф (13,700 балла, Словения).

Среди женщин в упражнениях на разновысоких брусьях в финал прошли - Анастасия Ильянкова (14,466 балла, Россия), Йонна Адлертег (14,330 балла, Швеция), Лю Цзяги ( 14,066 балла, Китай), Диана Варинска (13,933 балла, Украина), Джорджия-Роуз Браун ( 13,633 балла, Австралия), Анастасия Бачинска (13,033 балла, Украина), Мартина Риццелли (12,966 балла, Италия), Аргиро Афрати (12,466, Греция).

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Также, в турнире, гимнастам, набравшим самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.