На Кубке мира по мужской и женской спортивной гимнастике в Баку для спортсменов созданы хорошие условия.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend гимнаст из Казахстана Милад Карими.

Карими прошел в финал Кубка мира в вольных упражнениях с результатом 14,433 балла. "Доволен своим выступлением в квалификации, однако не выполнил всю программу по сложности", - добавил он.

Спортсмен отметил, что Национальная арена гимнастики в Баку - очень красивая.



"Кубок мира в Баку организован очень хорошо. Условия для спортсменов созданы хорошие. Арена гимнастики очень красивая, много зрителей сегодня пришли посмотреть соревнования", - сказал Карими.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Также, в турнире, гимнастам, набравшим самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.