В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются квалификационные соревнования Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

Сегодня проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

Отметим, что в первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в последние два дня - финалы. Помимо этого, гимнастам, набравшим на турнире самый высокий бал за исполнение, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям фоторепортаж с соревнований.