В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике прошло вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За самый высокий исполнительный балл AGF Trophy был вручен гимнастке Джейд Кэри (США) и гимнасту Константину Кузовкову (Грузия).

Награду вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, вручается традиционный кубок AGF Trophy.