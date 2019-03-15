Руководство испанской "Севильи" приняло решение уволить со своего поста главного тренера команды Пабло Мачина. Свое решение боссы андалусийцев мотивировали неудовлетворительными результатами команды в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новым и временным наставником "Севильи" станет спортивный директор клуба Хоакин Капаррос, который тренировал команду до прихода Мачина, сообщает Спорт24.Ru. 43-летний Мачин возглавил команду из столицы Андалусии в мае 2018 года.

Напомним, что накануне "Севилья" вылетела из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, проиграв чешской "Славии" со счетом 3:4 по итогам 120 минут ответного поединка. Это стало последней каплей терпения боссов клуба, поскольку дела севильцев в чемпионате Испании также не столь радужны - после 27 туров команда занимает шестое место, набрав 40 очков с отставанием в 23 балла от лидирующей "Барселоны".