Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в состав национальной сборной Португалии после девяти месяцев отсутствия. Предыдущим матчем португальца за сборную был июньский поединок 1/8 финала чемпионата мира против Уругвая (1:2), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После того матча Роналду заявил, что не исключает завершения своей международной карьеры. И на какое-то время он действительно перестал вызываться в команду Португалии, предпочтя сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус", куда он перешел тем летом из мадридского "Реала".

Теперь Роналду вновь вернулся в главную команду Португалии, которой предстоит провести два матча квалификационного раунда чемпионата Европы. 22 марта португальцы сыграют против Украины, а 25 марта - против Сербии. Обе встречи пройдут на лиссабонском стадионе "Да Луш".