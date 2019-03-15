В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который пройдет в городе Щецин (Польша) 10-14 апреля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Жеребьевка прошла по мужской спортивной гимнастике.

В церемонии жеребьевки приняли участие представители Технического комитета по мужской спортивной гимнастике Европейского гимнастического союза (UEG).

Был определен порядок выступлений гимнастов в шести гимнастических дисциплинах - опорном прыжке, вольных упражнениях на ковре, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

По результатам жеребьевки азербайджанские гимнасты начнут свое выступление на соревнованиях с опорного прыжка в первой подгруппе.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы. Гимнастам, набравшим на турнире самый высокий балл, будет вручен традиционный кубок AGF Trophy.