Бывший капитан сборной Италии по футболу, и чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро стал главным тренером сборной Китая. Итальянский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марчелло Липпи, который покинул свой пост в конце января, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако детали контракта остаются неизвестными: утвержден ли он в роли временного или постоянного наставника команды из Поднебесной - загадка. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Football Italia, дебютным матчем в роли наставника сборной Китая станет для него игра против Таиланда в рамках Кубка Китая.

Примечательно, что Каннаваро будет совмещать пост наставника Китая с работой клубного тренера - он продолжит работать в "Гуанчжоу Эвергранд".