Белорусский гимнаст Андрей Лиховицкий, участвующий в Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку остался доволен своим выступлением в квалификационных соревнованиях.

"Конечно, хотелось пройти в финал Кубка в упражнениях по трем снарядам, но прошел по двум", - подчеркнул он, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Лиховицкий прошел в финал Кубка мира в упражнениях на перекладине и на параллельных брусьях.

Белорусский гимнаст отметил, что организация соревнований в Баку всегда проходит на высшем уровне.

"Уже второй раз здесь на этапе Кубка мира, был еще и на Европейских играх в 2015 году. Соревнования в Баку отличаются от других уровнем организации, гостеприимством. Арена гимнастики удобная, и публика хорошо болеет, что приятно", - сказал он.

Отметим, что 14-17 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований проходят квалификации, а в последние два дня состоятся финалы.