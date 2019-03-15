Мадридский "Атлетико" подаст жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает AS.

По информации источника, в испанском клубе недовольны поведением форварда во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Роналду после забитого гола повернулся к трибунам, где сидели фанаты обоих клубов, и показал тот же жест, что продемонстрировал наставник "Атлетико" Диего Симеоне в первой игре.

Разница в том, что тренер показал его исключительно своим фанатам, а Роналду направил движение в сторону болельщиков соперника. Это вызвало недовольство "Атлетико". AS отмечает, что в случае, если УЕФА признает португальца виновным, он может быть оштрафован или дисквалифицирован.

Роналду оформил хет-трик в ответном поединке и помог "Ювентусу" победить со счетом 3:0. Первая встреча завершилась победой "Атлетико" - 2:0. Таким образом туринцы прошли в четвертьфинал, где сыграют с "Аяксом" из Амстердама.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, на домашнем стадионе "Атлетико" "Метрополитано", 1 июня.