"Золото" Кубка мира по спортивной гимнастике в вольных упражнениях в Баку завоевал гимнаст из Израиля
Израильский гимнаст Артем Долгопят выиграл золотую медаль проводимого в Баку Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в вольных упражнениях, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
В финале он набрал 15,066 балла.
На втором месте с результатом 14,566 балла Пабло Бреггер (Швейцария), на третьем - Рэйдерли Запата (14,500 балла, Испания).
Азербайджанский гимнаст Мурад Агарзаев занял шестое место с результатом 13,800 балла.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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