Первый гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:1) признан лучшим по итогам игровой недели, сообщает официальный Твиттер УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер решил помочь защитникам, далеко выскочил из ворот и не сумел перехватить мяч. Мане легко и красиво обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

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