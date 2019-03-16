Роскошный гол футболиста "Ливерпуля" стал лучшим на этой неделе в ЛЧ - ВИДЕО
16 марта 2019 13:52 304
Первый гол нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (3:1) признан лучшим по итогам игровой недели, сообщает официальный Твиттер УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер решил помочь защитникам, далеко выскочил из ворот и не сумел перехватить мяч. Мане легко и красиво обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.
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