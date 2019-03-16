Азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал «серебро» Кубка мира в Баку
16 марта 2019 13:57 228
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов с результатом 14,800 балла завоевал серебряную медаль проходящего в Баку Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На первом месте представитель Великобритании Кортни Туллок (14,933 балла), на третьем месте - Игорь Радивилов (14,666 балла, Украина).
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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