Азербайджанский гимнаст Никита Симонов с результатом 14,800 балла завоевал серебряную медаль проходящего в Баку Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На первом месте представитель Великобритании Кортни Туллок (14,933 балла), на третьем месте - Игорь Радивилов (14,666 балла, Украина).

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.