Определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на разновысоких брусьях
16 марта 2019 14:12 218
Китайская гимнастка Лю Цзяги (14,266 балла) заняла первое место на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на разновысоких брусьях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Второе место заняла Анастасия Ильянкова (14,133 балла, Россия), третье место - Джорджия-Роуз Браун (13,566 балла, Австралия).
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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