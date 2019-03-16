В Баку в Национальной арене гимнастики в субботу прошла церемония награждения победителей и призеров первого дня финалов Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди мужчин были награждены победители и призеры в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин - в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.