Болельщики на трибунах очень хорошо поддерживали спортсменов, сказал в субботу Trend азербайджанский гимнаст Никита Симонов, завоевавший серебряную медаль на проходящем в Баку Кубке мира по спортивной гимнастике в упражнениях на кольцах, передает Day.Az.

"Болельщики поддерживали и подбадривали - это хорошо для спортсменов. На некоторых снарядах, как, например, на перекладине и гимнастическом коне это, бывает, немного сбивает, но, когда выступаешь в упражнениях на кольцах и опорном прыжке, наоборот, подбадривает. Мне болельщики очень помогли, за что им большое спасибо", - сказал гимнаст.

По словам Симонова, он остался доволен своим результатом в финале Кубка мира.

"Выступление прошло хорошо. В квалификации я допустил ошибку, к финалу провел работу и отработал комбинацию без грубых ошибок", - добавил он.

Симонов рассказал, что в понедельник состоится отъезд в Доху (Катар), где пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

"Будем настраиваться на соревнование, чтобы выступить еще лучше", - подчеркнул спортсмен.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации, а в последние два дня проходят финалы.