В розыгрыше старейшего футбольного турнира - Кубка Англии, - определился еще один полуфиналист. В споре двух команд премьер-лиги "Вулверхэмптон" принимал "Манчестер Юнайтед". Подопечные Оле-Гуннара Сульшера проиграли со счетом 1:2 и покидают турнир, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Матч получился довольно напряженным, но интрига в нем сохранялась почти до самого конца. Только на 70-й минуте был открыт счет: Хименес поразил ворота "МЮ". Гости кинулись отыгрываться и получили вторую "пробоину" от Диогу Жоты. Лишь на исходе матча Рэшфорд "подсластил пилюлю" манкунианцам.

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