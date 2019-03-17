Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вторым финишировал его партнер по команде, пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (отставание - 20,886 секунды), третье место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла" (+22,520). Боттас также получил дополнительное очко за самый быстрый круг в гонке

После первого этапа в общем зачете лидирует Боттас с 26 очками, вторым идет Хэмилтон (18), третьим - Ферстаппен (15). В Кубке конструкторов лидерство захватил "Мерседес" (44 очка), следом идут "Феррари" (22) и "Ред Булл" (15).

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.