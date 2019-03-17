В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. Сегодня пройдут финалы по отдельным гимнастическим снарядам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди мужчин определятся победители и призеры в опорном прыжке, в упражнениях на гимнастическом коне и перекладине, а среди женщин - в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан сегодня в финалах представит Марина Некрасова в упражнениях на бревне.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.