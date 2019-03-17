В Баку определились победительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне
В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики определились победительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в соревнованиях на бревне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Первое место с результатом 14,100 балла заняла Эмма Недов (Австралия), на втором месте - Марин Бойер (14,100 балла, Франция), на третьем месте с результатом 13,200 балла - Манна Окути (Япония).
Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова с результатом 11,366 баллов занята седьмую позицию.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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