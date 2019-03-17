Гимнаст из Южной Кореи завоевал «золото» Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке
17 марта 2019 13:21 181
Золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в опорном прыжке завоевал гимнаст из Южной Кореи Ян Хаксон. Спортсмен набрал 14, 970 баллов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Серебро" у украинского гимнастка Игоря Радивилова (14,833 баллов), бронзовую медаль завоевал российский гимнаст Денис Аблязин (14,766 баллов)
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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