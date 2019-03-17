В Баку определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне
17 марта 2019 13:35 176
Японский гимнаст Кохэй Камэяма с результатом 15,233 баллов выиграл золотую медаль проводимого в Баку Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На втором месте с результатом 14,833 баллов французский гимнаст Сирил Томмазоне, на третьем - китайский спортсмен Венг Хао (14,033 баллов).
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.
Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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