В Баку определились победительницы Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в вольных упражнениях
17 марта 2019 13:48 137
Американская гимнастка Джейд Кэри с результатом 14,600 балов заняла первое место в вольных упражнениях среди женщин на проходящем в столице Азербайджана Кубке мира FIG по спортивной гимнастике.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Второе и третье место заняли представительницы Италии - Лара Мори и Ванесса Феррари с результатом 13,866 баллов и 13,733 баллов соответственно.
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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