В Баку определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине
17 марта 2019 14:18 221
В Баку в Национальной арене гимнастики определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Первое место с результатом 14,633 баллов занял Эпке Зондерланд (Нидерланды), второе место - гимнаст из Хорватии Тин Србич (14,600 баллов), третье место - спортсмен из Швейцарии Оливер Хеги (14,366 баллов).
Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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