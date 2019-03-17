Азербайджанский боец жестко нокаутировал соперника из Грозного - ВИДЕО
17 марта 2019 18:08 392
В Санкт-Петербурге состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 93.
Как передает Day.Az, в одном из боев уроженец Азербайджана Турал Рагимов дрался с непобедимым россиянином Ахмедом Шерваниевым из Грозного. Бой завершился в первом раунде. Турал Рагимов жестко нокаутировал своего соперника из клуба "Ахмат".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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