В Санкт-Петербурге состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам ACA 93.

Как передает Day.Az, в одном из боев уроженец Азербайджана Турал Рагимов дрался с непобедимым россиянином Ахмедом Шерваниевым из Грозного. Бой завершился в первом раунде. Турал Рагимов жестко нокаутировал своего соперника из клуба "Ахмат".